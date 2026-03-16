Про це стало відомо із прямої трансляції Оскара, пише 24 Канал. У матеріалі розповідаємо подробиці однієї із основних нагород.

Хто став найкращою акторкою за версією Оскара-2026?

Джессі Баклі отримала Оскар за роль у фільмі "Гамнет". Раніше акторка вже отримувала за цю героїню "Золотий глобус" та премію BAFTA.

Саме Джессі була беззаперечною лідеркою букмекерів. Прем'єра "Гамнета" відбулася у грудні 2025 року. Ця стрічка – екранізація однойменного роману Меґґі О'Фаррелл.



Джессі Баклі на Оскарі

Українські глядачі пам'ятають Джессі за роль у серіалі "Чорнобиль". Там вона зіграла дружину одного з загиблих пожежників – Людмилу Ігнатенко.

