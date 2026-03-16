Об этом стало известно из прямой трансляции Оскара, пишет 24 Канал. В материале рассказываем подробности одной из основных наград.

Кто стал лучшей актрисой по версии Оскара-2026?

Джесси Бакли получила Оскар за роль в фильме "Гамнет". Ранее актриса уже получала за эту героиню "Золотой глобус" и премию BAFTA.

Именно Джесси была бесспорным лидером букмекеров. Премьера "Гамнета" прошла в декабре 2025 года. Эта лента – экранизация одноименного романа Мэгги О'Фаррелл.



Джесси Бакли на Оскаре

Украинские зрители помнят Джесси за роль в сериале "Чернобыль". Там она сыграла жену одного из погибших пожарных – Людмилу Игнатенко.

