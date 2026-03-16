Об этом стало известно из прямой трансляции Оскара, пишет 24 Канал. В материале рассказываем подробности одной из основных наград.
Кто стал лучшей актрисой по версии Оскара-2026?
Джесси Бакли получила Оскар за роль в фильме "Гамнет". Ранее актриса уже получала за эту героиню "Золотой глобус" и премию BAFTA.
Именно Джесси была бесспорным лидером букмекеров. Премьера "Гамнета" прошла в декабре 2025 года. Эта лента – экранизация одноименного романа Мэгги О'Фаррелл.
Джесси Бакли на Оскаре / Фото Getty Images
Украинские зрители помнят Джесси за роль в сериале "Чернобыль". Там она сыграла жену одного из погибших пожарных – Людмилу Игнатенко.
Что нужно знать об Оскаре-2026?
- Впервые в истории Оскара вручили награду в номинации "Лучший кастинг". Статуэтку получила Кассандра Кулукунис за фильм "Одна битва за другой".
- Уже третий Оскар получил Шон Пенн, который с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину. Он стал победителем в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" в фильме "Одна битва за другой". Однако актер проигнорировал церемонию и не появился на сцене.
- Российский фильм "Мистер Никто против Путина" победил в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". В то же время ленту Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" проигнорировали, она была в шортлисте, однако не попала в финальный список.