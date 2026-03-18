Многие актеры имели все шансы получить награду, однако остались без нее. В материале 24 Канала рассказываем о тех, кто не получил Оскар, но, без сомнения, заслуживал победы.

Кто не получил Оскар-2026, но имел все шансы на победу?

Тимоти Шаламе

Настоящим удивлением стало то, что этот актер не получил Оскар в 2026 году. Тимоти Шаламе блестяще исполнил роль в фильме "Марти Суприм: Гений комбинации". Однако победу в номинации "Лучший актер" получил Майкл Б. Джордан за роль в фильме "Грешники".

Незадолго до церемонии Тимоти Шаламе оказался в центре скандала из-за своих пренебрежительных высказываний о театре и балете, пишет People. По данным некоторых источников, это могло повлиять на решение Киноакадемии, однако вряд ли стало определяющим фактором. Вероятно, его статуэтка еще впереди.

Роуз Бирн

Победу в номинации "Лучшая актриса" получила Джесси Бакли за роль в фильме "Гамнет" режиссера Хлои Чжао. Впрочем, не менее достойной претенденткой была австралийская актриса Роуз Бирн – за роль в фильме "Я не железная".

Она блестяще воплотила образ Линды в драматическом триллере. Хотя актрисе не удалось получить Оскар, она получила номинацию на "Золотой глобус" и победу в категории "Лучшая женская роль". Кроме того, ее работу отметили на Берлинском кинофестивале и ряде других престижных кинопремий.

Леонардо Ди Каприо

Уже ни для кого не секрет, что фильм "Одна битва за другой" одержал победу в самой престижной номинации премии Оскар – "Лучший фильм". Главную роль в ленте исполнил Леонардо Ди Каприо, поэтому он был одним из главных претендентов на победу в категории "Лучший актер". Однако на этот раз ему не удалось получить статуэтку.

Впрочем, никто не ставит под сомнение блестящую актерскую игру Леонардо Ди Каприо – многие убеждены, что он вполне заслуживал эту награду. В то же время в сети появилось видео, на котором актер искренне поздравляет Майкла Б. Джордана с победой в номинации "Лучший актер".

Поэтому очевидно, что он радуется за своего коллегу.