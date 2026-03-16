Лучшим актером по версии Оскара-2026 стал Майкл Б. Джордан. Он одержал победу за роль в фильме "Грешники", пишет 24 Канал.

Это первый Оскар для американского актера Майкла Б. Джордана. Он получил награду за роль близнецов Смоука и Стека в блокбастере "Грешники" режиссера Райана Куглера.

Как пишет The New York Times, Майкл Б. Джордан стал шестым темнокожим мужчиной, победившим в номинации "Лучшая мужская роль" после Уилла Смита, Фореста Уитакера, Джейми Фокса, Дензела Вашингтона и Сидни Пуатье.

Номинанты в категории "Лучшая мужская роль"

Леонардо ДиКаприо ("Одна битва за другой")

("Одна битва за другой") Тимоти Шаламе ("Марти Суприм. Гений комбинаций")

("Марти Суприм. Гений комбинаций") Майкл Б. Джордан ("Грешники")

("Грешники") Итан Хоук ("Голубая луна")

("Голубая луна") Вагнер Мора ("Тайный агент")

О чем фильм "Грешники"?

Отметим, что фильм "Грешники" стал настоящий рекордсменом. Он получил 16 номинаций на 98-й церемонии вручения премии Оскар.

События ленты разворачиваются в городе Кларксдейл (штат Миссисипи) в 1930-х годах. Музыкант Сэмми Мур убегает от отца-проповедника, ведь хочет выступать в баре своих двоюродных братьев-близнецов. Смоук и Стек прошли Первую мировую войну и работали на чикагскую мафию.