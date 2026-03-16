Лучшим актером по версии Оскара-2026 стал Майкл Б. Джордан. Он одержал победу за роль в фильме "Грешники", пишет 24 Канал.

Оскар-2026: кто стал лучшим актером

Это первый Оскар для американского актера Майкла Б. Джордана. Он получил награду за роль близнецов Смоука и Стека в блокбастере "Грешники" режиссера Райана Куглера.

Как пишет The New York Times, Майкл Б. Джордан стал шестым темнокожим мужчиной, победившим в номинации "Лучшая мужская роль" после Уилла Смита, Фореста Уитакера, Джейми Фокса, Дензела Вашингтона и Сидни Пуатье.

Номинанты в категории "Лучшая мужская роль"

  • Леонардо ДиКаприо ("Одна битва за другой")
  • Тимоти Шаламе ("Марти Суприм. Гений комбинаций")
  • Майкл Б. Джордан ("Грешники")
  • Итан Хоук ("Голубая луна")
  • Вагнер Мора ("Тайный агент")

О чем фильм "Грешники"?

Отметим, что фильм "Грешники" стал настоящий рекордсменом. Он получил 16 номинаций на 98-й церемонии вручения премии Оскар.

События ленты разворачиваются в городе Кларксдейл (штат Миссисипи) в 1930-х годах. Музыкант Сэмми Мур убегает от отца-проповедника, ведь хочет выступать в баре своих двоюродных братьев-близнецов. Смоук и Стек прошли Первую мировую войну и работали на чикагскую мафию.