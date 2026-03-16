Найкращим актором за версією Оскара-2026 став Майкл Б. Джордан. Він здобув перемогу за роль у фільмі "Грішники", пише 24 Канал.
Це перший Оскар для американського актора Майкла Б. Джордана. Він отримав нагороду за роль близнюків Смоука та Стека у блокбастері "Грішники" режисера Раяна Куглера.
Як пише The New York Times, Майкл Б. Джордан став шостим темношкірим чоловіком, який переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль" після Вілла Сміта, Фореста Вітакера, Джеймі Фокса, Дензела Вашингтона та Сідні Пуатьє.
Номінанти у категорії "Найкраща чоловіча роль"
- Леонардо ДіКапріо ("Одна битва за іншою")
- Тімоті Шаламе ("Марті Супрім. Геній комбінацій")
- Майкл Б. Джордан ("Грішники")
- Ітан Гоук ("Блакитний місяць")
- Вагнер Мора ("Таємний агент")
Про що фільм "Грішники"?
Зазначимо, що фільм "Грішники" став справжній рекордсменом. Він отримав 16 номінацій на 98-й церемонії вручення премії Оскар.
Події стрічки розгортаються у місті Кларксдейл (штат Міссісіпі) у 1930-х роках. Музикант Семмі Мур утікає від батька-проповідника, адже хоче виступати у барі своїх двоюрідних братів-близнюків. Смоук і Стек пройшли Першу світову війну та працювали на чиказьку мафію.