Також з'явилися подробиці щодо масштабного переїзду премії. Про це повідомили на інстаграм-сторінці The Academy. У матеріалі розповідаємо все, що відомо на цей момент.

Коли відбудеться 99-та та 100-та церемонія вручення Оскара?

Американська кіноакадемія поділилася датами проведення 99-ї та 100-ї церемоній вручення премії Оскар. Так, 99-та церемонія відбудеться 14 березня 2027 року, а 100-та, ювілейна, – 5 березня 2028 року.

Крім того, саме ці дві церемонії стануть останніми, які пройдуть у театрі Dolby Theatre в Лос-Анджелесі. Про це писало видання Variety.

Уже з 2029 року Оскар переїде на нову локацію – до Peacock Theater, де проводитиметься щонайменше до 2039 року. Також зазначається, що майбутні церемонії стануть останніми, які транслюватиме телеканал ABC. Надалі головну кіноподію року планують показувати на YouTube.

Номінації оголосять у четвер, 21 січня 2027 року.

