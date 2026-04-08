Також з'явилися подробиці щодо масштабного переїзду премії. Про це повідомили на інстаграм-сторінці The Academy. У матеріалі розповідаємо все, що відомо на цей момент.
Коли відбудеться 99-та та 100-та церемонія вручення Оскара?
Американська кіноакадемія поділилася датами проведення 99-ї та 100-ї церемоній вручення премії Оскар. Так, 99-та церемонія відбудеться 14 березня 2027 року, а 100-та, ювілейна, – 5 березня 2028 року.
Крім того, саме ці дві церемонії стануть останніми, які пройдуть у театрі Dolby Theatre в Лос-Анджелесі. Про це писало видання Variety.
Уже з 2029 року Оскар переїде на нову локацію – до Peacock Theater, де проводитиметься щонайменше до 2039 року. Також зазначається, що майбутні церемонії стануть останніми, які транслюватиме телеканал ABC. Надалі головну кіноподію року планують показувати на YouTube.
Номінації оголосять у четвер, 21 січня 2027 року.
Що варто знати про Оскар-2026?
- Церемонія Оскар-2026 відбулася в ніч із 15 на 16 березня.
- Ведучим другий рік поспіль був Конан О'Браєн.
- Під час події відзначали фільми, що вийшли у 2025 році.
- Головними лауреатами стали стрічка "Одна битва за іншою", а також актор Майкл Бі Джордан і акторка Джессі Баклі, які отримали нагороди у провідних акторських категоріях.
- Найбільше номінацій здобув фільм "Грішники".
- Крім того, на Оскарі-2026 вперше вручили нагороду в категорії "Найкращий кастинг".
- Телетрансляцію церемонії переглянули близько 17,8 мільйонів глядачів у США.