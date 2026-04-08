Также появились подробности относительно масштабного переезда премии. Об этом сообщили на инстаграм-странице The Academy. В материале рассказываем все, что известно на данный момент.
Советуем Сильный украинский сериал с высоким рейтингом, который никого не оставляет равнодушным
Когда состоится 99-я и 100-я церемония вручения Оскара?
Американская киноакадемия поделилась датами проведения 99-й и 100-й церемоний вручения премии Оскар. Так, 99-я церемония состоится 14 марта 2027 года, а 100-я, юбилейная, – 5 марта 2028 года.
Кроме того, именно эти две церемонии станут последними, которые пройдут в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Об этом писало издание Variety.
Уже с 2029 года Оскар переедет на новую локацию – в Peacock Theater, где будет проводиться как минимум до 2039 года. Также отмечается, что будущие церемонии станут последними, которые будет транслировать телеканал ABC. В дальнейшем главное кинособытие года планируют показывать на YouTube.
Номинации объявят в четверг, 21 января 2027 года.
Что стоит знать об Оскаре-2026?
- Церемония Оскар-2026 состоялась в ночь с 15 на 16 марта.
- Ведущим второй год подряд был Конан О'Брайен.
- Во время события отмечали фильмы, вышедшие в 2025 году.
- Главными лауреатами стали лента "Одна битва за другой", а также актер Майкл Би Джордан и актриса Джесси Бакли, которые получили награды в ведущих актерских категориях.
- Больше всего номинаций получил фильм "Грешники".
- Кроме того, на Оскаре-2026 впервые вручили награду в категории "Лучший кастинг".
- Телетрансляцию церемонии посмотрели около 17,8 миллионов зрителей в США.