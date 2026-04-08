Если вы именно сейчас в поиске такого сериала, отличным выбором может стать лента "И будут люди". В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерском составе и главных преимуществах этого проекта.

Что интересно знать о сериале "И будут люди"?

Украинский сериал "И будут люди" вышел в свет в сентябре 2020 года. Кинопроект без прикрас показывает жизнь украинцев на рубеже эпох.

События разворачиваются примерно в 1910-1930-х годах. Зритель имеет возможность окунуться в период Первой мировой войны, революции, прихода советской власти и крестьянских восстаний – и все это сквозь призму судеб обычных людей.

"И будут люди": смотрите онлайн трейлер сериала

Каждый герой проживает собственную историю: у кого-то рождается любовь, у кого-то – предательство, кто-то борется за свое будущее, а кто-то просто пытается выжить. Каждая серия сосредоточена на отдельных персонажах, но вместе их истории складываются в целостную картину жизни украинцев того времени.

Почему стоит смотреть сериал?

Сериал насчитывает 12 эпизодов, которые можно посмотреть примерно за девять часов.

Главные роли исполнили украинские актеры: Виктор Жданов, Остап Дзядек, Екатерина Григоренко, Константин Темляк, Елена Борозенец и другие.

Проект построен в форме саги, поэтому зритель видит ключевые, часто турбулентные этапы ХХ века через судьбы героев и события, которые им пришлось пережить.

Несмотря на то, что отдельные зрители критикуют сериал за чрезмерную мелодраматичность в некоторых сценах и местами неровную актерскую игру, в целом он получил положительные отзывы. На IMDb сериал имеет рейтинг 8,6 из 10, что свидетельствует о его популярности и признании.

Сериал доступен для просмотра на стриминговой платформе Netflix.

