Видео опубликовали на YouTube-канале Warner Bros.

Смотрите также 3 высокорейтинговые фильмы 90-х, которые погрузят в настоящую ностальгию

Когда состоится премьера фильма "Дюна: Часть третья"?

Премьера третьей части фильма "Дюна" запланирована на 18 декабря 2026 года. Известно, что эта лента станет завершающей в трилогии Дени Вильнева.

События фильма разворачиваются через 17 лет после предыдущей части и сосредотачиваются на периоде, когда Пол Атрейдес становится императором.

"Дюна: Часть третья": смотрите онлайн трейлер фильма

Ожидается, что третья часть будет более насыщенной экшеном и станет финалом истории, несмотря на то, что цикл "Хроники Дюны" писателя Фрэнка Герберта насчитывает шесть романов.

Кто сыграет роли в 3 части "Дюны"?

В главных ролях зрители снова увидят Тимоти Шаламе, который в 2026 году был номинирован на премию Оскар, но не одержал победы. Награду получил Майкл Б. Джордан за роль в фильме "Грешники".

Также в ленте снимутся Зендея, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью и Хавьер Бардем. Кроме того, в "Дюне" впервые появится Роберт Паттинсон – он исполнит роль злодея Скайтейла.

Также к актерскому составу присоединилась Анна Тейлор-Джой. Зрители вновь увидят и Дункана Айдахо, которого сыграет Джейсон Момоа, несмотря на то, что его персонаж погиб в предыдущих частях.