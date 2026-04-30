Прошло почти 20 лет с премьеры "Дьявол носит Прада". Теперь зрители могут посмотреть продолжение культовой истории с любимыми актерами. Больше о фильме расскажет 24 Канал.

Смотрите также Будете хохотать до слез: лучшие старые комедии, которые стоит посмотреть

Что известно о фильме "Дьявол носит Прада 2"?

Рейтинг IMDb: 7.1/10

К своим ролям вернулись непревзойденные Мерил Стрип (Миранда Пристли), Энн Хэтэуэй (Андреа "Энди" Сакс), Эмили Блант (Эмили Чарльтон), Трейси Томс (Лили) и Стэнли Туччи (Найджел Киплинг).

Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип и Стэнли Туччи в фильме "Дьявол носит Прада 2" / Кадр из фильма

На протяжении многих лет Энди Сакс работала журналисткой во влиятельном новостном издании The Vanguard. Во время изысканного ужина девушку объявляют победительницей журналистской премии. Однако шикарный вечер прерывает сообщение, которое она получила вместе с коллегами: издание закрывают, а их увольняют.

Однако Андреа не долго пробыла без работы. Ей предлагают должность редактора отдела статей в журнале "Подиум", который переживает не лучшие времена. На следующий день журналистка прибывает в офис, однако бывшая начальница, Миранда Пристли, не узнает ее, осматривает девушку с пренебрежением и отдает ужасный кабинет.

Интересно, что у главного редактора "Подиума" появилась новая ассистентка – Амари, которую на экране воплотила британская актриса, звезда сериала "Бриджертоны" Симон Эшли.

На новой работе Энди получает поддержку от правой руки Миранды – Найджела Киплинга. Но удастся ли ей наладить отношения с начальницей и вытащить журнал из сложного положения?

"Дьявол носит Прада 2": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, в "Дьявол носит Прада 2" зрители также увидят обладательницу премии Грэмми Леди Гагу. В понедельник, 27 апреля, она выпустила клип на саундтрек к ленте под названием RUNWAY, который записала вместе с американской рэпершей Doechii. Видео уже собрало более 5 миллионов просмотров.

Леди Гага и Doechii – RUNWAY: смотрите видео онлайн

Как пишет Billboard, Леди Гага написала три песни к фильму – RUNWAY, Shape of a Woman и Glamorous Life. В официальный трек-лист ленты вошли еще 10 песен, написанных исключительно женщинами.

О чем первая часть фильма "Дьявол носит Прада"?

Сюжет разворачивается вокруг начинающей журналистки, выпускницы Северо-Западного университета Энди Сакс. Она становится личной помощницей Миранды Пристли – безжалостной, но легендарной главной редакторки журнала "Подиум".

Энди не разбирается в моде, однако пытается выполнять требования своей начальницы. Впоследствии журналистка меняет свой стиль, а Миранда начинает поручать ей более важные и сложные задачи.