Чимало акторів мали всі шанси здобути нагороду, однак залишилися без неї. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про тих, хто не отримав Оскар, але, без сумніву, заслуговував на перемогу.

Рекомендуємо Вийшов трейлер довгоочікуваного фільму "Дюна 3": коли прем'єра стрічки

Хто не отримав Оскар-2026, але мав усі шанси на перемогу?

Тімоті Шаламе

Справжнім здивуванням стало те, що цей актор не отримав Оскар у 2026 році. Тімоті Шаламе блискуче виконав роль у фільмі "Марті Супрім: Геній комбінації". Однак перемогу в номінації "Найкращий актор" здобув Майкл Б. Джордан за роль у стрічці "Грішники".

Незадовго до церемонії Тімоті Шаламе опинився в центрі скандалу через свої зневажливі висловлювання про театр і балет, пише People. За даними деяких джерел, це могло вплинути на рішення Кіноакадемії, однак навряд чи стало визначальним чинником. Ймовірно, його статуетка ще попереду.

Роуз Бірн

Перемогу в номінації "Найкраща акторка" здобула Джессі Баклі за роль у стрічці "Гамнет" режисерки Хлої Чжао. Утім, не менш гідною претенденткою була австралійська акторка Роуз Бірн – за роль у фільмі "Я не залізна".

Вона блискуче втілила образ Лінди в драматичному трилері. Хоча акторці не вдалося отримати Оскар, вона здобула номінацію на "Золотий глобус" і перемогу в категорії "Найкраща жіноча роль". Крім того, її роботу відзначили на Берлінському кінофестивалі та низці інших престижних кінопремій.

Леонардо Ді Капріо

Уже ні для кого не секрет, що фільм "Одна битва за іншою" здобув перемогу в найпрестижнішій номінації премії Оскар – "Найкращий фільм". Головну роль у стрічці виконав Леонардо Ді Капріо, тож він був одним із головних претендентів на перемогу в категорії "Найкращий актор". Однак цього разу йому не вдалося здобути статуетку.

Утім, ніхто не ставить під сумнів блискучу акторську гру Леонардо Ді Капріо – багато хто переконаний, що він цілком заслуговував на цю нагороду. Водночас у мережі з'явилося відео, на якому актор щиро вітає Майкла Б. Джордана з перемогою в номінації "Найкращий актор".

Тож очевидно, що він радіє за свого колегу.