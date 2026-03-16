Перемогу здобула стрічка "Одна битва за іншою". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що варто знати про фільм.
Радимо Не лише Чернов із "20 днів у Маріуполі": 6 українців, які здобували перемогу на Оскарі
Який фільм отримав перемогу у номінації "Найкращий фільм" на Оскар-2026?
Американський фільм "Одна битва за іншою" режисера Пола Томаса Андерсона здобув премію Оскар-2026 у номінації "Найкращий фільм". Стрічка є екранізацією роману Томаса Пінчона "Винокрай", однак події адаптовані до сучасних реалій.
"Одна битва за іншою": дивіться онлайн трейлер фільму
Головну роль у фільмі виконав легендарний Леонардо Ді Капріо. Події стрічки розгортаються у 2026 році. Сюжет розповідає про виснаженого революціонера Боба, який живе в постійній наркотичній параної. Він відсторонений від суспільства й мешкає разом зі своєю донькою Віллою. Однак після 16 років у його життя знову повертається минуле – і Бобу доводиться захищати рідну людину та водночас постати перед тінями власного минулого.
Які фільми змагались за перемогу у цій же номінації?
Хоча фільму "Одна битва за іншою" прогнозували перемогу на премії Оскар 2026 року, у цій номінації він мав справді сильних конкурентів. У категорії "Найкращий фільм" також були представлені такі стрічки:
- "Франкенштейн";
- "Гамнет";
- "Марті Супрім. Геній комбінацій";
- "Буґонія";
- "F1";
- "Секретний агент";
- "Сентиментальна цінність";
- "Грішники";
- "Потяг у снах".
Головними конкурентами стрічки "Одна битва за іншою" у цій категорії вважалися фільми "Грішники", "Марті Супрім. Геній комбінацій" та "Сентиментальна цінність".