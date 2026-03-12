До цього українці також здобували омріяну статуетку, хоча й не в основних номінаціях. Серед них – відомі музиканти, композитори, дизайнери та інші професіонали кіногалузі, які отримували Оскар за свою роботу над міжнародними проєктами. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше.

Хто з українців отримував Оскар?

Дмитро Тьомкін

Дмитро Тьомкін – український композитор родом з Кременчука. За своє життя він отримав чотири Оскари за музику до голлівудських фільмів, зокрема до стрічок "Сьогодні опівдні" та "Високий та могутній".

Варвара Каринська

Варвара Каринська – українська художниця-костюмерка, яка народилася в Харкові. У 1949 році вона отримала Оскар за костюми до фільму "Жанна д'Арк". Варвара Каринська здобула популярність як неймовірно талановита костюмерка: вона могла створювати елементи декору для костюмів буквально з підручних матеріалів.

Квітка Цісик

Квітка Цісик – співачка українського походження, народжена в Нью-Йорку. Протягом усього життя вона підтримувала зв'язок із Україною. У 1978 році здобула Оскар за виконання саундтреку до фільму "Те світло мого життя".

Джек Пеланс

Джек Пеланс – актор українського походження. У 1992 році він отримав Оскар за роль у комедії "Міські піжони" і прямо зі сцени з гордістю заявив про своє українське коріння.

Євген Мамут

Євген Мамут – фахівець із кінематографічних спецефектів, родом із Харкова. За час перебування в Голлівуді він отримав дві премії Оскар: у 1988 році за роботу над фільмом "Хижак" та у 1999 році за спецефекти у легендарній науково-фантастичній стрічці "Матриця".

Анатолій Кокуш

Анатолій Кокуш – кіноінженер з Києва. У 2006 році він удостоївся двох технічних премій Оскар за розробку унікального крана-каскаду для зйомок динамічних сцен.