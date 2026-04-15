Свого часу режисер Джеймс Кемерон вирішив зняти романтичну історію Джека та юної Роуз, пов'язавши її із загибеллю "Титаніка", – корабля, який вважався найбільшим пасажирським судном. Його фільм досі займає високі місця у світових рейтингах, і, мабуть, саме через цю історію світ продовжує пам'ятати про трагедію. Далі у матеріалі 24 Канал розповість цікаві факти про створення кінокартини, яка стала вічною класикою.

Цікаві факти про фільм "Титанік"

200 мільйонів доларів було витрачено у 1997 році на створення фільму. Спершу стрічці прогнозували провал, тому кіностудії відмовлялись від додаткових витрат. У результаті "Титанік" став найдорожчим фільмом свого часу. Крім цього, із розрахунку виходить, що 1 хвилина кінокартини коштувала понад 1 мільйон доларів (тривалість – 195 хвилин).

Коли фільм вийшов на екрани, то Кемерон наважився перезняти сцену , щоб відобразити точно нічне небо, яке було у момент загибелі "Титаніка". У ніч з 14 на 15 квітня 1912 року у небі не було Місяця. Тому режисер у 2012 році випустив 3D-версію, яка відтворює потрібну картину.

, щоб відобразити точно нічне небо, яке було у момент загибелі "Титаніка". У ніч з 14 на 15 квітня 1912 року у небі не було Місяця. Тому режисер у 2012 році випустив 3D-версію, яка відтворює потрібну картину. Щоб вивчити тему фільм, Джеймс понад десять разів пірнав на дно Атлантичного океану, щоб на власні очі побачити корабель.

"Титанік" / Кадр із фільму

Як відомо, Кемерон робить усе так, щоб воно по-справжньому було натуральним. Для фільму спорудили макет лайнера на 231 метр завдовжки . Для порівняння, довжина справжнього "Титаніка" – 269 метрів.

Крижана вода, у якій перебували актори, була холодною, але дещо теплішою, ніж в Атлантичному океані. Кейт Вінслет, яка зіграла Роуз, відмовилась від гідрокостюма, а після знімань ще й отримала переохолодження та захворіла на пневмонію .

. Портрет Роуз у кадрі насправді малював сам режисер. Там відзняті саме його руки, а не Леонардо Ді Капріо.

Портрет Роуз / Кадр із фільму

Коли на початку фільму Джек підіймається на борт корабля, то актор вигукнув імпровізовану репліку: "Я король світу!" . Від так вона увійшла до сотні найкращих цитат Американського інституту кіномистецтва.

Кемерон не хотів, щоб у фінальній пісні був вокал. Однак композитор Джеймс Горнер та Селін Діон записали її таємно. Коли режисер почув результат, то погодився залишити її саме такою. Диск із саундтреком до "Титаніка" розійшовся в усьому світі тиражем у 30 мільйонів копій.

My Heart Will Go On (Titanic) – Celine Dion: дивіться відео онлайн

"Титанік" став рекордсменом премії Оскар . Стрічка отримала 11 статуеток з 14 номінацій. Зокрема стрічку відзначили у категоріях: "Найкращий фільм", "Найкращий режисер" (Джеймс Камерон), "Найкраща музика" та багато інших.

. Стрічка отримала 11 статуеток з 14 номінацій. Зокрема стрічку відзначили у категоріях: "Найкращий фільм", "Найкращий режисер" (Джеймс Камерон), "Найкраща музика" та багато інших. Ця стрічка стала першою в історії, яка змогла зібрати понад 1 мільярд доларів у прокаті. Після повторного релізу та 3D-версії збори перевищили 2 мільярди .

Стрічка триває 3 години 14 хвилин. Приблизно ж стільки часу тривало затоплення справжнього "Титаніка".

