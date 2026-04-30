Режисером стрічки став Любомир Левицький, а до її створення були залучені 200 чинних військовослужбовців. Хто з акторів "КІЛЛХАУСА" служить у війську, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Хто з акторів фільму "КІЛЛХАУС" служить?

Денис Капустін зіграв у фільмі головну роль – командира роти ударних безпілотників 3-ї ОШБр з позивним "Сід". Після завершення зйомок актор мобілізувався до батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади.

Рішення визрівало поступово. Це був комплексний процес. Значною мірою вплинули дуже близькі втрати: мій друг зник безвісти, а інший колега загинув. Щось всередині перемкнуло. Ніби, поки вони воювали, був час займатися своїми справами. А коли вони пішли – прийшов мій час,

– пояснював Капустін в інтерв'ю "Українським новинам".

Хто ще знявся у фільмі "КІЛЛХАУС"?

Одну з головних ролей зіграв Сергій Стрельніков, відомий за серіалами "Справа НБР", "Белла Віта", "Ключі від правди", "Лікарка за покликанням", а також за фільмом "Довбуш". Цікаво, що актор спершу відмовився від зйомок у фільмі "КІЛЛХАУС", про це він розповів в інтерв'ю проєкту "Наодинці з Гламуром".

Тому що був присутній момент сумління. Мені не хотілося грати військового, не будучи ним. Режисер Любомир переконав мене, що нам це необхідно, що їм необхідний я у цій історії. До того ж ті скіли, які мені надали хлопці (військові – 24 Канал) – це золота історія, яку треба використовувати,

– зізнався Стрельніков.

Водночас в інтерв'ю Аліні Доротюк у 2023 році Сергій наголошував, що готовий піти на фронт, коли прийде його час. Актор також говорив, що двічі ходив до військкомату, але його розвертали.

Зауважимо, що до зйомок "КІЛЛХАУСА" також долучилися ексначальник ГУР МО України Кирило Буданов, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький і ексочільник СБУ Василь Малюк.

Крім того, в екшн-трилері зіграли американська журналістка Одрі Макалпін, Владислава Каравай, Олександра Сорока, Валерій Величко, Карина Тимошенко, Павло Текучев і Сергій Сміян.

Про що фільм "КІЛЛХАУС"?

У центрі сюжету – чоловік та жінка, які вирушають у небезпечну зону, щоб викупити свою 14-річну доньку з окупації, але потрапляють під обстріл. До спецоперації з порятунку дитини долучаються бійці Третьої штурмової бригади, а також підрозділи ГУР та СБУ.

Пізніше ситуація ускладнюється, адже російське командування висуває ультиматум: обміняти дівчинку на американську журналістку Одрі Макалпін, яка працює в зоні бойових дій. Жінка повинна зробити складний вибір: евакуюватися разом з групою ЦРУ чи допомагати рятувати інших.