А тепер зосередимося на номінації "Найкращий актор" та розповімо, які зірки позмагаються за цю статуетку. Нагадаємо, що торік перемогу в цій категорії отримав Едріан Броуді за роль у фільмі "Бруталіст".

Кого номіновано на Оскар-2026 у категорії "Найкращий актор"?

Тімоті Шаламе, "Марті Супрім. Геній комбінацій"

Фаворитом цього списку є молодий і перспективний актор Тімоті Шаламе. Його номіновано у категорії "Найкращий актор" за роль у фільмі "Марті Супрім. Геній комбінацій". У стрічці він зіграв головну роль Марті Маузера.

Саме за цю роль Шаламе вперше в кар'єрі отримав премії "Золотий глобус" та "Вибір критиків". Він очолює списки прогнозних рейтингів, і експерти пророкують йому перемогу серед номінантів на Оскарі-2026.

Майкл Б. Джордан, "Грішники"

Одним із головних конкурентів Тімоті Шаламе на Оскар-2026 став Майкл Б. Джордан за роль у фільмі "Грішники". Актор зіграв головну роль у стрічці Раяна Куглера та навіть отримав перемогу на премії "Actor Awards". Саме тому його вважають дуже гідним суперником для Шаламе.

Також у номінації "Найкращий актор" на премії Оскар 2026 року відзначили таких акторів:

Леонардо Ді Капріо , "Одна битва за іншою"

, "Одна битва за іншою" Ітан Гоук , "Блакитний місяць"

, "Блакитний місяць" Вагнер Моура, "Таємний агент"

Про це повідомляли на сайті премії. У них дещо менші прогнози від букмекерів та прогнозних рейтингів. Та все ж, кожен із них має певні шанси на перемогу в одній із найосновніших номінації на найпрестижнішій кінопремії року – Оскар.