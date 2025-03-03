Актор отримав статуетку за роль у фільмі "Бруталіст". Більше про те, що відомо про стрічку, цьогорічного переможця у головній номінації премії та його конкурентів, дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

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Номінанти у категорії "Найкраща чоловіча роль"

Едріан Броуді ("Бруталіст").

Тімоті Шаламе ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець").

Колман Домінго ("Сінг-Сінг").

Рейф Файнс ("Конклав").

Себастіан Стен ("Учень. Історія Трампа").

Про що фільм "Бруталіст"

Події фільму відбуваються після закінчення Другої світової війни – у 1947 році. Угорський архітектор Ласло Тот та його дружина Ержебет емігрують до Сполучених Штатів Америки та розпочинають нове життя. Вони хочуть залишити у минулому жахи війни й побудувати хороше майбутнє. Життя подружжя у країні можливостей змінюється, коли вони зустрічають таємничого клієнта.

"Бруталіст": дивіться онлайн трейлер фільму