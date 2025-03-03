Актер получил статуэтку за роль в фильме "Бруталист". Больше о том, что известно о ленте, нынешнем победителе в главной номинации премии и его конкурентах, узнавайте в материале 24 Канала.
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Номинанты в категории "Лучшая мужская роль"
- Эдриан Броуди ("Бруталист").
- Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный").
- Колман Доминго ("Синг-Синг").
- Рэйф Файнс ("Конклав").
- Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа").
О чем фильм "Бруталист"
События фильма происходят после окончания Второй мировой войны – в 1947 году. Венгерский архитектор Ласло Тот и его жена Эржебет эмигрируют в Соединенные Штаты Америки и начинают новую жизнь. Они хотят оставить в прошлом ужасы войны и построить хорошее будущее. Жизнь супругов в стране возможностей меняется, когда они встречают таинственного клиента.
"Бруталист": смотрите онлайн трейлер фильма