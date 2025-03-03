Первую победу одержал американский актер Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль". О победителях во всех номинациях читайте в материале 24 Канала.

Кстати Не Юрий Борисов: кто победил на премии Оскар-2025 в номинации "Лучший актер второго плана"

Список победителей Оскара-2025

Лучшая мужская роль второго плана – Киран Калкин ("Настоящая боль").

Лучший анимационный международный фильм – "Поток Последний кот на земле".

Лучший анимационный короткометражный фильм – "В тени Кипариса".

Лучший дизайн костюмов – "Wicked: Чародейка".

Лучший оригинальный сценарий – "Анора".

Лучший сценарий-адаптация – "Конклав".

Лучший грим и прическа – "Субстанция".

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучшая женская роль второго плана

Лучший оригинальный сценарий

Лучший сценарий-адаптация

Лучший анимационный полнометражный фильм

Лучшая музыка

Лучший международный художественный фильм

Лучшая работа художника-постановщика

Лучшая операторская работа

Лучший звук

Лучший анимационный короткометражный фильм

Лучший художественный короткометражный фильм

Лучший монтаж

Лучшие визуальные эффекты

Лучший документальный полнометражный фильм

Лучший документальный короткометражный фильм

Лучший дизайн костюмов

Лучший грим и прическа