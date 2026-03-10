Сьогодні Дмитра Лалєнкова не так часто можна побачити на театральних сценах чи на знімальних майданчиках. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, куди зник актор, чи знімається він зараз у кіно та якою є його громадянська позиція.

Куди зник Дмитро Лалєнков?

Ще до 2014 року Дмитро Лалєнков активно знімався як в українських, так і в російських проєктах. Його також можна було побачити на театральних сценах обох країн. Однак після завершення серіалу "Леся + Рома", де актор зіграв одну з головних ролей і здобув популярність у комедійному жанрі, він майже зник з екранів.

Тоді акторка Ірма Вітовська пояснювала це впливом російських наративів на позицію Лалєнкова. З часом його позиція змінювалась.

Я з цікавістю спостерігаю за ним у соцмережах – як він відкриває для себе Україну. Поступово занурюється, наскільки може це прийняти. А от вторгнення його вже зробило абсолютно українцем. До речі, він ніколи не був українофобом. Просто були якісь речі, у які він вірив, і добре, що зараз відкидає,

– розповідала акторка виданню OBOZ.UA.

Ще до повномасштабної війни актор публікував неоднозначні дописи у своїх соціальних мережах, у яких намагався говорити про "примирення" України та Росії. Він зробив пост, де написав, що "війна та інша хе*ня, зараз нікому не треба! Звичайно тільки крім "побратимів" з охр*неної "антипутинської коаліції".

Однак після 24 лютого 2022 року він видалив цю публікацію, змінив свою позицію та зайняв проукраїнську позицію.

Що відомо про громадянську позицію Дмитра Лалєнкова?

Відомо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну актор неодноразово їздив на фронт і допомагав військовим та цивільним, які цього потребували.

Утім, громадянська позиція Дмитра Лалєнкова викликає дискусії. Попри те, що він засуджує російську агресію та підтримує українську армію, актор досі залишається парафіянином Української православної церкви Московського патріархату.

Зокрема, на своїй сторінці в інстаграмі він часто публікує привітання з нагоди релігійних свят. Наприклад, у день Різдва Христового. Сьогодні більшість українців святкує Різдво 25 грудня, тоді як у Росії його відзначають 7 січня. Водночас Дмитро Лалєнков досі вітає українців із Різдвом саме 7 січня, що свідчить про те, що він дотримується церковного календаря, за яким живе російська православна церква.

У коментарях під такими дописами можна побачити реакцію українців, які нагадують, що в Україні Різдво офіційно святкують 25 грудня. Однак актор, схоже, продовжує дотримуватися своєї позиції.



Коментарі під публікацією Дмитра Лалєнкова / Скриншот із інстаграму

Сам Лалєнков вважає, що його віра та приналежність до певної церкви не суперечать його громадянській позиції та не заважають йому підтримувати Україну.

Що відомо про серіал "Леся + Рома", у якому зіграв Лалєнков?

"Леся + Рома" – це український комедійний багатосерійний телесеріал, який розповідає про подружжя, що щодня стикається з різними життєвими ситуаціями та випробуваннями. Легкий гумор і невимушена атмосфера зробили цей проєкт дуже популярним серед українських глядачів.



Серіал "Леся+Рома" / Постер серіалу

Загалом серіал налічує шість сезонів і 161 епізод. Головні ролі у ньому виконали Ірма Вітовська та Дмитро Лалєнков – саме вони зіграли Лесю та Рому, яких полюбили мільйони глядачів.