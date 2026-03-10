За свою кар'єру акторка здобула чимало престижних кінопремій. У матеріалі 24 Каналу ми покажемо, як змінювалася Шерон Стоун протягом років своєї кар'єри.

Дивіться також Український серіал, який можна подивитися за один вечір безплатно на YouTube

Що відомо про зірку "Основного інстинкту" Шерон Стоун?

Шерон Стоун здобула світову славу після прем'єри культового трилера "Основний інстинкт". Вона – американська акторка, продюсерка, модель, а також активістка. За свою кар'єру Стоун отримала премії "Золотий глобус" та "Еммі", а також була номінована на Оскар за роль у фільмі "Казино".

Сьогодні Шерон Стоун святкує свій 68-й день народження. З цієї нагоди ми зібрали добірку кадрів із фільмів акторки – від 1990 до 2022 року, щоб показати, наскільки майстерно вона вміє перевтілюватися. А також нагадати, якою красивою вона була на початку своєї кар'єри і залишається донині.

Шерон Стоун у фільмі "Згадати все", 1990



Шерон Стоун у фільмі "Згадати все", 1990 / Кадр із фільму

Шерон Стоун у фільмі "Тріска", 1993



Шерон Стоун у фільмі "Тріска", 1993 / Кадр із фільму

Шерон Стоун у фільмі "Казино", 1995



Шерон Стоун у фільмі "Казино", 1995 / Кадр із фільму

Шерон Стоун у фільмі "Альфа Дог", 2005



Шерон Стоун у фільмі "Альфа Дог", 2005 / Кадр із фільму

Шерон Стоун у фільмі "Лавлейс", 2013



Шерон Стоун у фільмі "Лавлейс", 2013 / Кадр із фільму

Шерон Стоун у серіалі "Бортпровідниця", 2020



Шерон Стоун у серіалі "Бортпровідниця", 2020 / Кадр із серіалу

Шерон Стоун у фільмі "Місто вбивств", 2022



Шерон Стоун у фільмі "Місто вбивств", 2022 / Кадр із фільму

За своє життя Шерон Стоун пережила чимало випробувань. Одним із найважчих став інсульт, який акторка перенесла у 2001 році. Після цього їй довелося довго відновлюватися і фактично заново вчитися говорити та ходити. Однак Стоун не відмовилася від акторської кар'єри, тож і сьогодні залишається однією з найвпізнаваніших акторок Голлівуду.

Окрім своєї зіркової кар'єри, Шерон Стоун активно займається благодійністю. Вона є ВІЛ/СНІД-активісткою та співпрацює з різними гуманітарними організаціями.

Цікаво, що син акторки будує стосунки з українкою – 22-річною Анною Євтушенко. Дівчина публікувала фото на своїй сторінці в інстаграмі, де можна побачити щасливих і закоханих Рона Джозефа Бронштейна та Анну.