За свою карьеру актриса получила немало престижных кинопремий. В материале 24 Канала мы покажем, как менялась Шэрон Стоун на протяжении лет своей карьеры.

Что известно о звезде "Основного инстинкта" Шэрон Стоун?

Шэрон Стоун получила мировую славу после премьеры культового триллера "Основной инстинкт". Она – американская актриса, продюсер, модель, а также активистка. За свою карьеру Стоун получила премии "Золотой глобус" и "Эмми", а также была номинирована на Оскар за роль в фильме "Казино".

Сегодня Шэрон Стоун празднует свой 68-й день рождения. По этому случаю мы собрали подборку кадров из фильмов актрисы – от 1990 до 2022 года, чтобы показать, насколько мастерски она умеет перевоплощаться. А также напомнить, какой красивой она была в начале своей карьеры и остается по сей день.

Шэрон Стоун в фильме "Вспомнить все", 1990



Шэрон Стоун в фильме "Вспомнить все", 1990 / Кадр из фильма

Шэрон Стоун в фильме "Треска", 1993



Шэрон Стоун в фильме "Щепка", 1993 / Кадр из фильма

Шэрон Стоун в фильме "Казино", 1995



Шэрон Стоун в фильме "Казино", 1995 / Кадр из фильма

Шэрон Стоун в фильме "Альфа Дог", 2005



Шэрон Стоун в фильме "Альфа Дог", 2005 / Кадр из фильма

Шэрон Стоун в фильме "Лавлейс", 2013



Шэрон Стоун в фильме "Лавлейс", 2013 / Кадр из фильма

Шэрон Стоун в сериале "Бортпроводница", 2020



Шэрон Стоун в сериале "Бортпроводница", 2020 / Кадр из сериала

Шэрон Стоун в фильме "Город убийств", 2022



Шэрон Стоун в фильме "Город убийств", 2022 / Кадр из фильма

За свою жизнь Шэрон Стоун пережила немало испытаний. Одним из самых тяжелых стал инсульт, который актриса перенесла в 2001 году. После этого ей пришлось долго восстанавливаться и фактически заново учиться говорить и ходить. Однако Стоун не отказалась от актерской карьеры, поэтому и сегодня остается одной из самых узнаваемых актрис Голливуда.

Кроме своей звездной карьеры, Шэрон Стоун активно занимается благотворительностью. Она является ВИЧ/СПИД-активисткой и сотрудничает с различными гуманитарными организациями.

Интересно, что сын актрисы строит отношения с украинкой – 22-летней Анной Евтушенко. Девушка публиковала фото на своей странице в инстаграме, где можно увидеть счастливых и влюбленных Рона Джозефа Бронштейна и Анну.