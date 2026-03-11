Недавно мы рассказывали, какие именно знаменитости будут бороться за награду в номинации "Лучшая актриса". А теперь в материале 24 Канала расскажем, где и когда смотреть церемонию в Украине.

Рекомендуем Кинобитва года: кто будет бороться за Оскар-2026 в номинации "Лучший актер"

Где и когда смотреть Оскар-2026?

98-я церемония вручения премии Оскар состоится в воскресенье, 15 марта 2026 года, в Лос-Анджелесе. Однако из-за значительной разницы во времени украинцы смогут посмотреть церемонию в ночь с 15 на 16 марта.

Трансляция будет происходить на телеканале "Суспільне Культура" с украинским переводом, комментариями и жестовым языком. Комментировать будет Оскар-2026 известный украинский актер, звезда сериала "Кофе с кардамоном" и фильма "Довбуш", а также актер Ивано-Франковского драматического театра Алексей Гнатковский. Об этом ранее сообщали на инстаграм-странице Общественного.

В сети уже можно заметить первые приготовления актера и команды Общественного к самому ожидаемому шоу этой весны.

Зрители смогут увидеть предшоу, красную дорожку Оскара, а также саму церемонию награждения:

23:00 – предшоу

00:30 – трансляция красной дорожки

01:00 – начало церемонии награждения

Кого из знаменитостей можно будет увидеть на сцене Оскара?

На сцене Оскара в этом году можно будет увидеть немало знакомых лиц. В частности, ведущим церемонии станет американский комик Конан О'Брайен, который вел это шоу и в 2025 году.

Кроме того, как сообщает издание The Hollywood Reporter, на сцене также появятся другие известные знаменитости. А именно: