Эфир будет доступен с украинским переводом и на жестовом языке. На инстаграм-странице "Суспільного" сообщили, что церемонию вручения Оскара будет комментировать актер Алексей Гнатковский.

Гнатковский будет комментировать 98-ю церемонию вручения Оскара: что известно?

Известный украинский актер, звезда фильма "Довбуш" и сериала "Кофе с кардамоном" Алексей Гнатковский будет комментировать предшоу и церемонию вручения премии Оскар-2026 для украинских зрителей.

Гнатковский уже прокомментировал такое решение. Он считает, что Оскар может стать той трибуной, с которой украинцы могут обращаться к миру и доносить собственные нарративы.

Чем больше таких трибун и оказий нам случается, тем больше украинских проявлений мы можем видеть в мире,

– отметил Алексей Гнатковский.

Когда состоится Оскар-2026?

Церемония Оскара состоится уже совсем скоро – в ночь с 15 на 16 марта. Именно тогда станет известно, кто получит желанную статуэтку за свои достижения в 2025 году.

Показ предшоу начнется в 23:00,

трансляция оскаровской красной дорожки – в 00:30,

сама церемония награждения стартует в 1:00.

На протяжении всей трансляции будет доступен перевод на жестовом языке.