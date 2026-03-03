У мережі з'явилось чимало теорій змов: користувачі припускають, що на червону доріжку нібито вийшов клон, або що Керрі був у масці. Однак варто розуміти, що акторові 64 роки, і вікові зміни – це цілком нормально, також зовнішність людини на фотографіях залежить від освітлення та ракурсу зйомки. У матеріалі 24 Каналу читайте, як за час кар'єри змінився Джим та що про нього відомо.

До теми "Джима Керрі підмінили": у соцмережах обговорюють зміни в зовнішності актора

Як за час кар'єри змінився Джим Керрі?

Джим Керрі родом з канадського міста Ньюмаркет. У 15 років хлопець почав виступати у комедійному клубі в Торонто. Він працював прибиральником на фабриці, щоб допомагати своїй родині, однак потім звільнився і почав виступати на розігріві в успішних коміків – Бадді Гакетта та Родні Дангерфілда.

Актор дебютував на великому екрані у 1984 році у фільмі Finders Keepers. Проте великого успіху досягнув, зігравши головну роль у комедії "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин" (1994).

Джим Керрі у фільмі "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин" / Кадр з фільму

Пізніше Керрі знявся у таких відомих фільмах: "Маска" (1994), "Тупий та ще тупіший" (1994), "Ейс Вентура 2: Поклик природи" (1995), "Бетмен назавжди" (1995), "Кабельник" (1996), "Брехун, брехун" (1997).

Джим Керрі у фільмі "Брехун, брехун" / Кадр з фільму

Успіх Джиму Керрі також принесла стрічка 1998 року "Шоу Трумена". Він виконав роль Трумена Бербанка, за яку отримав премію "Золотий глобус" у категорії "Найкраща чоловіча роль".

Другий "Золотий глобус" у тій же категорії актор отримав за трагікомедію 1999 року "Людина на Місяці". Він втілив на екрані головного героя – Енді Кауфмана. Попри шалений успіх, Джима не номінували на премію "Оскар", проте він став одним із найоплачуваніших акторів Голлівуду.

Джим Керрі у фільмі "Людина на Місяця" / Кадр з фільму

Актор також відомий за фільмами "Як Ґрінч викрав Різдво" (2000), "Брюс Всемогутній" (2003), "Вічне сяйво чистого розуму" (2004) та іншими.

Після понад трирічної паузи у кінокар'єрі, Керрі повернувся на великі екрани на початку 2020 року. Він зіграв злого Доктора Еґмена в екранізації популярної відеогри 1990-х років "Їжак Сонік".

Джим Керрі на церемонії вручення премії "Сезар" / Фото Getty Images

Варто зауважити, що нова обраниця Джима Керрі – акторка та художниця з Лос-Анджелеса Мінзі. Поява на церемонії вручення премії "Сезар" – їхній перший спільний вихід у світ. Під час заходу комік виголосив емоційну промову французької мовою, в якій зізнався дівчині у коханні.