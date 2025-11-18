Днями стало відомо, що на платформі відбудеться прем'єра 2 сезону нового сезону українського серіалу "Прикордонники". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Netflix.

Який український серіал вийде на Netflix?

На стримінговій платформі Netflix уже сьогодні можна подивитися другий сезон українського серіалу "Прикордонники". Зокрема, на сервісі доступна перша частина другого сезону.

Ця новина неабияк потішила прихильників – під публікацією вже з'явилися десятки схвальних коментарів та емоційних реакцій.

Перша частина другого сезону налічує 12 серій, які ви вже можете переглянути. Інші 12 стануть доступні 15 грудня. Крім того, 15 грудня серіал вийде і на платформі "Київстар ТБ".

"Прикордонники" – це драматичний військовий серіал про молодих хлопців та дівчат, які знайшли своє покликання та стали на шлях захисників кордону, що постають перед численними випробуваннями.

Який ще український фільм вийде на Netflix?