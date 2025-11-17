У матеріалі 24 Каналу з посиланням на Новий канал ми покажемо, як змінився Тарас Цимбалюк від студентства до сьогодні.
Як виглядав Тарас Цимбалюк у студентські роки?
У День студента в мережі опублікували фото українського актора та найголовнішого холостяка країни Тараса Цимбалюка у студентські роки.
На цих знімках його просто не впізнати. Актора видає лише блискуча усмішка, адже тоді він був ще далеко не таким спортивним і підтягнутим хлопцем, як зараз. Однак цю харизму важко не відчути навіть через екран. Ось,як виглядав Цимбалюк в студентські роки:
Коли в Україні День студента?
- День студента в Україні відзначають 17 листопада.
- Це свято було офіційно запроваджене у 1999 році указом президента України.
- Часто можна почути хибну думку, що День студента святкують 25 січня, однак ця дата стосується російського "Тетяниного дня" і не має жодного відношення до українського свята.