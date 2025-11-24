Наразі у мережі з'явився трейлер серіалу із зірковим акторським складом – Олександром Рудинським, Вячеславом Довженком, Славою Бабенковим і Артуром Логаєм у головних ролях. У матеріалі 24 Каналу розповімо більше про кінопроєкт та покажемо трейлер.

Що відомо про серіал "Ховаючи колишню"?

Події серіалу розгортаються в сучасному Києві й розповідають про стосунки людей під час війни в Україні. Четверо чоловіків зустрічаються на похороні спільної колишньої – військової, яка загинула на фронті. Вона зібрала їх разом на власній церемонії прощання, але чому? Щоб з'ясувати це і вшанувати пам'ять про колишню, вони відвідують її улюблений бар.

Це історія про дуже життєві речі, близькі саме нам, українцям. Ми розповідаємо її через легкість, щирість та любов до життя. Саме ці теплі слова – життя, дружба, любов – і стали цінностями нашого серіалу. Сподіваємось, що глядачі теж відчують ті емоції, які ми заклали в цю історію,

– розповідає автор і режисер серіалу Сергій Кулибишев.

"Ховаючи колишню": дивіться онлайн трейлер серіалу

Бар став головною локацією серіалу, де знімали переважну більшість сцен. Його з нуля відтворили у знімальному павільйоні спеціально для проєкту "Ховаючи колишню", продумавши інтер'єр до найменших деталей.

Серіал вирізняється камерною атмосферою, яка дає можливість глядачам зосередитись на діалогах та емоціях героїв.

Коли прем'єра серіалу "Ховаючи колишню"?

Прем'єра серіалу "Ховаючи колишню" відбудеться 26 листопада ексклюзивно на платформі SWEET.TV. У день прем'єри для перегляду будуть доступні перші п'ять серій.

Саундтреком до серіалу стала пісня "Чай", яку створила співачка Klavdia Petrivna спеціально для цього проєкту. За сюжетом, саме цей трек обожнювала колишня дівчина головних героїв.

"Чай": слухайте онлайн трек Klavdia Petrivna

Серіал містить 10 серій і показує десять зустрічей головних героїв протягом року. У барі чоловіки разом проживають втрати, говорять про стосунки, дружбу, ревнощі й сподівання, намагаючись зрозуміти не лише колишню, а й самих себе.

Які ще українські серіали можна подивитись онлайн?

В Україні виходить дедалі більше нових серіалів, які з великим задоволенням переглядають кіномани. Особливо, якщо ці стрічки є у вільному доступі онлайн. За останній час кіновиробники випустили три українські серіали, які можна переглянути на YouTube. Серед них такі стрічки:

"Зворотний напрямок"

"Лікарі"

"Прикордонники"

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.