Вони показують приголомшливу правду, тому такі стрічки сприймаються по-особливому. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали високорейтингові кіноісторії, які нікого не залишать байдужим.

Які фільми на реальних подіях має побачити кожен?

"Еверест"

Рейтинг IMDb: 7.1

"Еверест" – високорейтинговий фільм 2015 року, заснований на реальних подіях. Він розповідає про Роба Холла, який вирішує підкорити найвищу гору світу. Чоловік збирає групу альпіністів і навіть не усвідомлює, чим це може обернутися для них.

Страшний шторм, снігова буря та справжні випробування на виживання – усе це не вигадка, а реальні події. Стрічка до самого кінця тримає в напрузі, особливо якщо розуміти, що перед нами не художня фантазія, а справжня історія.

"Еверест": дивіться онлайн трейлер фільму

"127 годин"

Рейтинг IMDb: 7.5

Ще один високорейтинговий фільм на реальних подіях, який варто побачити прихильникам жанру, – "127 годин". Прем'єра стрічки відбулася 12 листопада 2010 року.

Це історія про скелелаза та любителя справжніх пригод. Чоловік знову їде в гори наодинці й опиняється в смертельній пастці. Його чекають 127 годин без їжі, води та будь-якої надії на щасливий кінець.

"127 годин": дивіться онлайн трейлер фільму

Саме в цих умовах можна спостерігати неймовірну силу волі та характеру. Фільм занурює глядача в атмосферу пустелі та тримає в напрузі до самого фіналу. Окремо варто відзначити видатну акторську гру, яка підкорює усіх.

"Дика"

Рейтинг IMDb: 7.1

Це пригодницька біографічна драма, яка розповідає про Шеріл Стрейд. У її житті розпочалася по-справжньому чорна смуга: невдалий шлюб, смерть матері та багато інших труднощів, які серйозно вплинули на її стан.

"Дика": дивіться онлайн трейлер фільму

Вона вирішує, що врятує себе лише піша подорож територією Pacific Crest Trail – маршрутом через високі ділянки хребта С'єрра-Невада та Каскадних гір. Однак піший туризм не варто завжди романтизувати, адже це справжня історія про самопізнання, небезпеку та силу волі.