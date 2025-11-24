Они показывают потрясающую правду, поэтому такие ленты воспринимаются по-особенному. В материале 24 Канала мы собрали высокорейтинговые киноистории, которые никого не оставят равнодушным.

Какие фильмы на реальных событиях должен увидеть каждый?

"Эверест"

Рейтинг IMDb: 7.1

"Эверест" – высокорейтинговый фильм 2015 года, основан на реальных событиях. Он рассказывает о Робе Холле, который решает покорить самую высокую гору мира. Мужчина собирает группу альпинистов и даже не осознает, чем это может обернуться для них.

Страшный шторм, снежная буря и настоящие испытания на выживание – все это не выдумка, а реальные события. Лента до самого конца держит в напряжении, особенно если понимать, что перед нами не художественная фантазия, а настоящая история.

"Эверест": смотрите онлайн трейлер фильма

"127 часов"

Рейтинг IMDb: 7.5

Еще один высокорейтинговый фильм на реальных событиях, который стоит увидеть поклонникам жанра, – "127 часов". Премьера ленты состоялась 12 ноября 2010 года.

Это история о скалолазе и любителе настоящих приключений. Мужчина снова едет в горы в одиночку и оказывается в смертельной ловушке. Его ждут 127 часов без еды, воды и любой надежды на счастливый конец.

"127 часов": смотрите онлайн трейлер фильма

Именно в этих условиях можно наблюдать невероятную силу воли и характера. Фильм погружает зрителя в атмосферу пустыни и держит в напряжении до самого финала. Отдельно стоит отметить выдающуюся актерскую игру, которая покоряет всех.

"Дикая"

Рейтинг IMDb: 7.1

Это приключенческая биографическая драма, которая рассказывает о Шерил Стрейд. В ее жизни началась по-настоящему черная полоса: неудачный брак, смерть матери и много других трудностей, которые серьезно повлияли на ее состояние.

"Дикая": смотрите онлайн трейлер фильма

Она решает, что спасет себя только пешее путешествие по территории Pacific Crest Trail – маршруту через высокие участки хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор. Однако пеший туризм не стоит всегда романтизировать, ведь это настоящая история о самопознании, опасность и силу воли.