Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Академию кинематографических искусств и наук. В материале вы узнаете больше о большом списке, в который вошел этот документальный фильм.

Смотрите также Дэниел Рэдклифф трогательно обратился к новому Гарри Поттеру: "У тебя все будет еще лучше"

"2000 метров до Андреевки" прошел квалификацию на Оскар-2026: что известно?

Фильм "2000 метров до Андреевки" украинского режиссера Мстислава Чернова вошел в длинный список документальных, международных и анимационных фильмов, допущенных к номинации на Оскар 2026 года.

Пока это еще не шортлист претендентов – его объявят 16 декабря 2025 года. Есть большая вероятность, что лента может принести Украине уже вторую статуэтку Оскара. Напомним, что в 2024 году фильм "20 дней в Мариуполе" принес Украине первый Оскар, что стало важным событием для всех украинцев.

Обратите внимание "20 дней в Мариуполе" – лучший документальный фильм по версии Оскара-2024. Подробности – по ссылке.

Что известно о фильме "2000 метров до Андреевки"?

"2000 метров до Андреевки" – документальный фильм украинского режиссера Мстислава Чернова.

Премьера ленты состоялась на популярном кинофестивале Sundance Film Festival, где Чернов получил награду за лучшую режиссуру.

28 августа 2025 года фильм вышел в широкий прокат в Украине.

"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма