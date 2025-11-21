Дэниел Рэдклифф решил лично обратиться к мальчику. В материале 24 Канала со ссылкой на программу "Доброе утро, Америка" рассказываем, что он ему написал.
Рекомендуем Новый сериал, который влюбит в себя всех поклонников "Бриджертонов"
Что сказал Дэниел Рэдклифф новому Гарри Поттеру?
Кто сыграет главные роли в сериале "Гарри Поттер" от HBO?
Главные роли в будущем американском фэнтезийном сериале, основанном на серии романов о Гарри Поттере сыграют такие актеры:
- Гарри Поттер – Доминик Маклафлин
- Гермиона Грейнджер – Арабелла Стэнтон
- Рон Уизли – Аластер Стоут
- Альбус Дамблдор – Джон Литгоу
- Минерва Макгонегел – Джанет Мактир
- Северус Снейп – Паапа Эссиеду
- Рубеус Хагрид – Ник Фрост
- Квиринус Квирел – Люк Тэллон
Премьера сериала запланирована на 2027 год.