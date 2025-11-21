По словам актера, который исполнял роль волшебника во франшизе 2001–2011 годов, он написал Маклафлину после объявления утвержденного актерского состава, когда стало известно, что именно этот 11-летний мальчик сыграет Гарри Поттера.

Известно, что когда Дэниел Рэдклифф получил роль, ему также было 11 лет.

Я не хочу быть призраком в жизни этих детей, но я просто хотел написать ему: "Надеюсь, у тебя все будет хорошо, и даже лучше, чем у меня – я прекрасно провел время, но надеюсь, что у тебя все будет еще лучше". Я просто вижу эти фотографии, его и других детей, и мне хочется их обнять,

– отметил Рэдклифф.

По словам актера, ему сейчас непривычно наблюдать за такими юными исполнителями, которых ждет долгое и увлекательное киноприключение. Он отметил, что эти дети кажутся чрезвычайно молодыми, и с улыбкой вспоминает, что сам работал в таком возрасте. В то же время Рэдклифф выразил надежду, что юные актеры получат много положительных впечатлений от работы.

Также актер рассказал, что получил "очень милый ответ" от Доминика Маклафлина.

Кстати, ранее в сети завирусились первые кадры со съемок нового сериала "Гарри Поттер", которые "слили" очевидцы