Дэниел Рэдклифф решил лично обратиться к мальчику. В материале 24 Канала со ссылкой на программу "Доброе утро, Америка" рассказываем, что он ему написал.

Что сказал Дэниел Рэдклифф новому Гарри Поттеру?

По словам актера, который исполнял роль волшебника во франшизе 2001–2011 годов, он написал Маклафлину после объявления утвержденного актерского состава, когда стало известно, что именно этот 11-летний мальчик сыграет Гарри Поттера.

Известно, что когда Дэниел Рэдклифф получил роль, ему также было 11 лет.

Я не хочу быть призраком в жизни этих детей, но я просто хотел написать ему: "Надеюсь, у тебя все будет хорошо, и даже лучше, чем у меня – я прекрасно провел время, но надеюсь, что у тебя все будет еще лучше". Я просто вижу эти фотографии, его и других детей, и мне хочется их обнять,
– отметил Рэдклифф.

По словам актера, ему сейчас непривычно наблюдать за такими юными исполнителями, которых ждет долгое и увлекательное киноприключение. Он отметил, что эти дети кажутся чрезвычайно молодыми, и с улыбкой вспоминает, что сам работал в таком возрасте. В то же время Рэдклифф выразил надежду, что юные актеры получат много положительных впечатлений от работы.

Также актер рассказал, что получил "очень милый ответ" от Доминика Маклафлина.

Кто сыграет главные роли в сериале "Гарри Поттер" от HBO?

Главные роли в будущем американском фэнтезийном сериале, основанном на серии романов о Гарри Поттере сыграют такие актеры:

  • Гарри Поттер – Доминик Маклафлин
  • Гермиона Грейнджер – Арабелла Стэнтон
  • Рон Уизли – Аластер Стоут
  • Альбус Дамблдор – Джон Литгоу
  • Минерва Макгонегел – Джанет Мактир
  • Северус Снейп – Паапа Эссиеду
  • Рубеус Хагрид – Ник Фрост
  • Квиринус Квирел – Люк Тэллон

Премьера сериала запланирована на 2027 год.