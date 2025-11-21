За словами актора, який виконував роль чарівника у франшизі 2001–2011 років, він написав Маклафліну після оголошення затвердженого акторського складу, коли стало відомо, що саме цей 11-річний хлопчик зіграє Гаррі Поттера.

Відомо, що коли Деніел Редкліфф отримав роль, йому також було 11 років.

Я не хочу бути привидом у житті цих дітей, але я просто хотів написати йому: "Сподіваюся, у тебе все буде добре, і навіть краще, ніж у мене – я чудово провів час, але сподіваюся, що у тебе все буде ще краще". Я просто бачу ці фотографії, його та інших дітей, і мені хочеться їх обійняти,

– зазначив Редкліфф.

За словами актора, йому зараз незвично спостерігати за такими юними виконавцями, на яких чекає довга та захоплива кінопригода. Він зазначив, що ці діти здаються надзвичайно молодими, і з усмішкою згадує, що сам працював у такому віці. Водночас Редкліфф висловив сподівання, що юні актори отримають багато позитивних вражень від роботи.

Також актор розповів, що отримав "дуже милу відповідь" від Домініка Маклафліна.

До речі, раніше у мережі завірусились перші кадри зі зйомок нового серіалу "Гаррі Поттер", які "злили" очевидці