Деніел Редкліфф вирішив особисто звернутися до хлопчика. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на програму "Доброго ранку, Америко" розповідаємо, що він йому написав.
Рекомендуємо Новий серіал, який закохає у себе усіх прихильників "Бріджертонів"
Що сказав Деніел Редкліфф новому Гаррі Поттеру?
Хто зіграє головні ролі у серіалі "Гаррі Поттер" від HBO?
Головні ролі у майбутньому американському фентезійному серіалі, заснованому на серії романів про Гаррі Поттера зіграють такі актори:
- Гаррі Поттер – Домінік Маклафлін
- Герміона Ґрейнджер – Арабелла Стентон
- Рон Візлі – Аластер Стoут
- Альбус Дамблдор – Джон Літґоу
- Мінерва Макґонеґел – Джанет Мактір
- Северус Снейп – Паапа Ессієду
- Рубеус Геґрід – Нік Фрост
- Квірінус Квірел – Люк Теллон
Прем'єра серіалу запланована на 2027 рік.