Зокрема у кадр потрапив уривок із Гаррі Поттером та Геґрідом. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Wizarding World Direct.

Очевидці опублікували уривок зі зйомок нового серіалу "Гаррі Поттер". На ньому можна помітити Гаррі, який крокує поруч із Геґрідом.

За словами людей, які зафіксували на відео процес фільмування, у цій сцені зіграв не актор Нік Фрост, а його дублер. Це пов'язано із мірами безпеки.

До речі, нещодавно стало відомо, що зйомки першого сезону вже почалися і триватимуть до весни 2026 року. Окрім цього нещодавно з'явилася інформація, що серіал планують розтягнути на ціле десятиліття, тому, виходить, що кожна книга письменниці Джоан Роулінг матиме окремий сезон.