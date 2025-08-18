В частности в кадр попал отрывок с Гарри Поттером и Хагридом. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Wizarding World Direct.

Очевидцы опубликовали отрывок со съемок нового сериала "Гарри Поттер". На нем можно заметить Гарри, который шагает рядом с Хегридом.

По словам людей, которые зафиксировали на видео процесс съемки, в этой сцене сыграл не актер Ник Фрост, а его дублер. Это связано с мерами безопасности.

Съемки сериала HARRY POTTER TV series проходят на Borough Street



С дублером Ника Фроста (Хагрид) и Домиником Маклафлином (Гарри Поттер)!



(via lucistan) pic.twitter.com/EosG8wKrF9 - Wizarding World Direct (@WWW_Direct) 17 августа, 2025 г

Кстати, недавно стало известно, что съемки первого сезона уже начались и продлятся до весны 2026 года. Кроме этого недавно появилась информация, что сериал планируют растянуть на целое десятилетие, поэтому, получается, что каждая книга писательницы Джоан Роулинг будет иметь отдельный сезон.