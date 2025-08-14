Так в сети можно прочитать информацию о том, что HBO планирует "растянуть" новый сериал о "Гарри Поттере" на целое десятилетие. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Forbes.

Сериал о "Гарри Поттере" продлится 10 лет: что известно?

Стало известно, что премьеру первой части планируют на 2027 год, а финальный сезон выйдет только в 2037-м. Напомним, что съемки уже начались, ранее издание Variety сообщало, что съемки первого сезона продлятся до весны 2026 года, а после небольшого перерыва начнется работа над вторым.

Кстати, ранее мы рассказывали об актерском составе нового "Гарри Поттера".



Съемки сериала "Гарри Поттер" / Фото HBO

Известно, что в отличие от фильма, в сериале будет гораздо больше деталей и новых сюжетных линий, на которые точно никто не надеется. Более того, кинотворцы признавались, что попытаются выйти за пределы оригинальной истории.

Пока неизвестно, понравятся ли эти нововведения настоящим поттероманам, однако, кажется, что съемочная команда настроена решительно.