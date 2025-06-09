Об этом HBO сообщил на официальной инстаграм-странице, пишет Кино 24. Каких еще актеров мы увидим в сериале о Гарри Поттере – узнавайте в материале.

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Актеры сериала о Гарри Поттере

  • Кэтрин Паркинсон – Молли Уизли
  • Локс Пратт – Драко Малфой
  • Джонни Флинн – Люциус Малфой
  • Лео Эрли – Шеймус Финниган
  • Алессия Леони – Парвати Патил
  • Сиенна Муса – Лаванда Браун
  • Бел Паули – Петуния Дурсли
  • Даниэл Ригби – Вернон Дурсли
  • Берти Карвел – Корнелиус Фадж

Другие актеры сериала о Гарри Поттере

Напомним, ранее телеканал HBO объявил, кто исполнит главные роли в сериале о Гарри Поттере. Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон – Гермиону Грейнджер, а Аластер Стау – Рона Уизли.

Джон Литгоу воплотит Албуса Дамблдора, Джанет Мактир – Минерву Макгонагалл, Паапа Эссьуду – Северуса Снейпа, Ник Фрост – Рубеуса Хагрида, Люк Таллон – Квиринуса Квиррелла, Пол Уайтхаус – Аргуса Филча.