Кастинг на главные роли в сериале о Гарри Поттере от HBO официально завершился. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на HBO.

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В телевизионном перезапуске истории Доминик Маклафлин сыграет роль Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон – Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут воплотит на экранах Рона Уизли.

Прослушивания на главные роли с момента объявления об открытом кастинге прошли более 30 тысяч актеров. Теперь ожидается начало съемок. Вероятно, процесс стартует этим летом.

После чрезвычайных поисков под руководством кастинг-директоров мы рады сообщить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров поражает, и мы не можем дождаться, когда мир увидит их совместную магию на экране,

– сообщили в своем заявлении шоуранерка и исполнительный продюсер и режиссер сериала.