Кастинг на головні ролі у серіалі про Гаррі Поттера офіційно завершився. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на HBO.

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У телевізійному перезапуску історії Домінік Маклафлін зіграє роль Гаррі Поттера, Арабелла Стентон – Герміону Грейнджер, а Аластер Стаут втілить на екранах Рона Візлі.

"Шановний пане Поттер, пані Ґрейнджер та пане Візлі! Ми раді повідомити вам, що ви отримали місце в Школі чарівництва та чаклунства Гоґвортс", – йдеться у дописі телеканалу HBO.

Прослуховування на головні ролі з моменту оголошення про відкритий кастинг пройшли понад 30 тисяч акторів. Тепер очікується початок зйомок. Ймовірно, процес стартує цього літа.

Після надзвичайних пошуків під керівництвом кастинг-директорів ми раді повідомити, що знайшли наших Гаррі, Герміону та Рона. Талант цих трьох унікальних акторів вражає, і ми не можемо дочекатися, коли світ побачить їхню спільну магію на екрані,

– повідомили у своїй заяві шоуранерка та виконавчий продюсер та режисер серіалу.

Домінік Маклафлін грав у комедії Grow, яка незабаром вийде на Sky. Акторка, яка зіграє Герміону, мала роль у мюзиклі "Матильда". Для Алістера Стаута поява у серіалі – перша велика роль.

Що відомо про серіал "Гаррі Поттер" від HBO

Нова адаптація книжок про Гаррі Поттера має бути деталізованішою та глибшою у порівнянні з серією фільмів. Прем'єра перших епізодів серіалу очікується на 2027 рік.

На ролі у серіалі також затвердили інших шістьох акторів. Джон Лінгоу втілить директора Гоґвортсу Албуса Дамблдора. Його заступницю Мінерву Макґонеґел зіграє Джанет Мактір. Роль Северуса Снейпа дісталась Паапі Ессієду. Геґріда зіграє Нік Фрост, Люк Теллон – професора Квірела, Пол Вайтгаус – Арґуса Філча.