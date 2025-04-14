Дорослий акторський склад офіційно затверджений. Серіал про Гаррі Поттера стане новою екранізацією романів Джоан Роулінг про хлопчика, який вижив. Про це пише Кіно 24 з посиланням на The Guardian.
До слова Актор відомий за роллю Дадлі Дурслі з "Гаррі Поттера" зіграє у фільмі російського режисера
Роль директора Гоґвортсу отримав переможець премії Еммі та "Золотого глобуса" Джон Літгоу.
Його заступницю та виховательку гуртожитку Ґрифіндор зіграє номінантка на премію Оскар – Джанет Мактір.
Паапа Ессьєду, якого знають за серіалом "Банди Лондона" отримав роль вихователя гуртожитку Слизерина та викладача зіллєваріння і захисту від Темних Мистецтв Северуса Снейпа.
Затверджений акторський склад / Фото з інстаграму HBO
Британський актор Нік Фрост зіграє Рубеуса Геґріда – лісника Гоґвортсу та викладача догляду за магічними істотами.
Роль доглядача Арґуса Філча дісталась Полу Вайтгаусу, а професора Квірела – Люку Таллону.
Ми раді, що у нас є такі надзвичайні таланти. Ми не можемо дочекатися, коли вони нададуть цим улюбленим персонажам нове життя,
– прокоментували новину шоуранерка та виконавча продюсерка Франческа Гардінер і режисер та продюсер Марк Майлод.
Що наразі відомо про майбутній серіал
- Серіал про Гаррі Поттера, за словами HBO, має стати "точною адаптацією" книжок Джоан Роулінг. Він буде детальнішим, ніж 8 повнометражних фільмів.
- Кастинг на головне тріо – Гаррі, Герміону та Рона ще не оголосили. Ймовірно, їх зіграють новачки. Також у мережі пліткують, що на роль лорда Волдеморта розглядають Кілліана Мерфі.
- Очікується, що серіал дебютує на HBO та Warner Bros Discovery у 2026 році. На цей час мине майже 30 років після публікації першої книжки Джоан Роулінґ та 15 років з виходу останнього фільму.
- Серіал, що виходитиме понад 10 років, створює письменниця та шоуранерка Франческа Гардінер і режисером і виконавчий продюсер Марк Майлод.