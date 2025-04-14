Взрослый актерский состав официально утвержден. Сериал о Гарри Поттере станет новой экранизацией романов Джоан Роулинг о мальчике, который выжил. Об этом пишет Кино 24 со ссылкой на The Guardian.
К слову Актер известный по роли Дадли Дурсли из "Гарри Поттера" сыграет в фильме российского режиссера
Роль директора Хогвартса получил победитель премии Эмми и "Золотого глобуса" Джон Литгоу.
Его заместительницу и воспитательницу факультета Грифиндор сыграет номинантка на премию Оскар – Джанет Мактир.
Паапа Эссьеду, которого знают по сериалу "Банды Лондона", получил роль воспитателя факультета Слизерина и преподавателя зельеварения и защиты от Темных Искусств Северуса Снейпа.
Утвержденный актерский состав / Фото из инстаграма HBO
Британский актер Ник Фрост сыграет Рубеуса Хегрида – лесника Хогвартса и преподавателя ухода за магическими существами.
Роль смотрителя Аргуса Филча досталась Полу Уайтхаусу, а профессора Квирела – Люку Таллону.
Мы рады, что у нас есть такие необыкновенные таланты. Мы не можем дождаться, когда они предоставят этим любимым персонажам новую жизнь,
– прокомментировали новость шоуранерка и исполнительный продюсер Франческа Гардинер и режиссер и продюсер Марк Майлод.
Что сейчас известно о будущем сериале
- Сериал о Гарри Поттере, по словам HBO, должен стать "точной адаптацией" книг Джоан Роулинг. Он будет более детальным, чем 8 полнометражных фильмов.
- Кастинг на главное трио – Гарри, Гермиону и Рона еще не объявили. Вероятно, их сыграют новички. Также в сети сплетничают, что на роль лорда Волдеморта рассматривают Киллиана Мерфи.
- Ожидается, что сериал дебютирует на HBO и Warner Bros Discovery в 2026 году. К этому времени пройдет почти 30 лет после публикации первой книги Джоан Роулинг и 15 лет с выхода последнего фильма.
- Сериал, который будет выходить более 10 лет, создает писательница и шоуранерка Франческа Гардинер и режиссером и исполнительный продюсер Марк Майлод.