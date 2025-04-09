Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Deadline. Меллинг исполнит одну из главных ролей.

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Гарри Меллинг снимется в фильме российского режиссера Кантемира Балагова

Известно, что в начале полномасштабной войны Балагов осудил российское вторжение в Украину и уехал в США. Впрочем сценарий к фильму "Варенье из бабочек" он написал совместно с российской писательницей Марией Степновой. Сначала кинокартина должна была называться "Моника", а съемки должны были происходить в России.

Уже известно, что Гарри Меллинг, который снимался в семи фильмах о Гарри Поттере, исполнит одну из главных ролей. Также в фильме сыграют Барри Кеоган ("Солтберн") и Райли Кио ("Дейзи Джонс").

"Варенье из бабочек" – это первый англоязычный фильм Кандемира Балагова. В центре сюжета подросток, который имеет свои мечты и цели. Однако в один момент он вынужден быстро повзрослеть. После неудачи, угрожающей семейному бизнесу, парень вынужден взять на себя ответственность за ошибки отца. Он оказывается в сложных ситуациях, где ему приходится сталкиваться с насилием и вызовами взрослого мира, к которым он еще не готов.

Премьера фильма состоится в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 2026 года.

Кстати, вышел новый украинский сериал, который выведет зрителей на эмоции.