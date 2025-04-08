Если вы уже узнали, что произойдет в финале этой остросюжетной истории, самое время окунуться в новый сюжет. В материале Кино 24 расскажем, о чем будет "Материнский инстинкт", сколько серий будет насчитывать и кто воплотит главные роли.

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О чем сюжет сериала "Материнский инстинкт"

В центре сюжета талантливая акушерка Наталья, которая устраивается на работу в перинатальный центр. Ежедневно она волнуется и помогает женщинам и новорожденным малышам, которые только пришли в этот мир.

Параллельно с трудностями на работе у главной героини возникают трудности в личной жизни. И только время покажет, чему она отдаст предпочтение: сосредоточится на карьере или позаботится о своей любви. Но неожиданно в ее жизни случается еще одна проблема.

Зрители смогут переживать все трудности вместе с любимыми персонажами. А тем более, что главные роли сыграли популярные актеры. Среди них: Анастасия Цимбалару, Олег Загородний, Артем Позняк, Екатерина Вишневая, Сергей Дзялик, Екатерина Файн, Ирина Мак и Валерия Ходос.

Драматическая история "Материнский инстинкт" будет насчитывать 16 серий. Поэтому, пока весна не радует украинцев солнцем и теплом, окунитесь в мир сериалов и новых эмоциональных сюжетов.