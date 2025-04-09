Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Deadline. Меллінг виконає одну з головних ролей.

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Гаррі Меллінг зніметься у фільмі російського режисера Кантемира Балагова

Відомо, що на початку повномасштабної війни Балагов засудив російське вторгнення в Україну і виїхав до США. Утім сценарій до фільму "Варення з метеликів" він написав спільно із російською письменницею Марією Степновою. Спочатку кінокартина мала називатися "Моніка", а знімання мали відбуватись в Росії.

Уже відомо, що Гаррі Меллінг, який знімався в семи фільмах про Гаррі Поттера, виконає одну з головних ролей. Також у фільмі зіграють Баррі Кеоган ("Солтберн") і Райлі Кіо ("Дейзі Джонс").

"Варення з метеликів" – це перший англомовний фільм Кандемира Балагова. У центрі сюжету підліток, який має свої мрії та цілі. Однак в один момент він змушений швидко подорослішати. Після невдачі, що загрожує сімейному бізнесу, хлопець змушений взяти на себе відповідальність за помилки батька. Він опиняється у складних ситуаціях, де йому доводиться стикатися з насильством і викликами дорослого світу, до яких він ще не готовий.

Прем'єра фільму відбудеться в основному конкурсі Каннського кінофестивалю 2026 року.

До речі, вийшов новий український серіал, який виведе глядачів на емоції.