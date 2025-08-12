Это сериал "Здесь и сейчас", который уже полюбился многим украинцам и поможет расслабиться и вам. В материале Кино 24 рассказываем подробности сюжета и делимся отзывами украинских зрителей о ленте.

О чем сюжет сериала "Здесь и сейчас"?

Смерть, слава, свобода и справедливость – слова, которыми руководствовались главные героини сериала на протяжении всей своей жизни. История начинается с того, как Лора, Элька, Юля и Сусанна празднуют свой выпускной и встречают рассвет на крыше, где договариваются жить здесь и сейчас.

Каждая из них мечтает о своем большом, светлом и крутом будущем с собственными правилами, принципами и ожиданиями. Они еще совсем не осознают, что именно ждет каждую из них во взрослой жизни, однако точно знают: даже сквозь течение времени у них всегда останется дружба, зародившаяся еще в пятом классе. Они вместе – против всего мира. И так и произойдет.

Украинцы делятся своими впечатлениями от просмотра в комментариях. Вот, что они пишут: