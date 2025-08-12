Це серіал "Тут і тепер", який уже полюбився багатьом українцям і допоможе розслабитися й вам. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо подробиці сюжету та ділимося відгуками українських глядачів про стрічку.
Про що сюжет серіалу "Тут і тепер"?
Смерть, слава, свобода і справедливість – слова, якими керувалися головні героїні серіалу протягом усього свого життя. Історія починається з того, як Лора, Елька, Юля і Сусанна святкують свій випускний і зустрічають світанок на даху, де домовляються жити тут і тепер.
Кожна з них мріє про своє велике, світле і круте майбутнє з власними правилами, принципами й очікуваннями. Вони ще зовсім не усвідомлюють, що саме чекає на кожну з них у дорослому житті, однак точно знають: навіть крізь плин часу у них завжди залишиться дружба, що зародилася ще в п'ятому класі. Вони разом – проти всього світу. І так і станеться.
Українці діляться своїми враженнями від перегляду у коментарях. Ось, що вони пишуть:
- "Ціла ніч без сну... Це найкраща подяка тим, хто створив цей серіал. Браво!"
- "Дякую за серіал! Дуже професійно зроблено! Пишу коротко, але думок виникло багато... Окрема подяка Ірені Роздобудько!"
- "Дякую за гарний, емоційний фільм. Останнім часом нічого не можу додивитися до кінця – не заходить. А тут отримала і насолоду, і поплакала. Дякую!"
- "Гарний серіал, можливо, така дружба і справді існує. Елька, можливо, наймудріша – спробувала пережити зраду, виправдану війною. Таких жінок небагато. Українські жінки – сильні."
- "Ірен Роздобудько – геніальна письменниця, глибока. Прослухала її книгу 'Якби'. Давно мене так нічого не вражало, як цей твір."