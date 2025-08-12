До речі, раніше ми також розповідали про мелодраму, яка стала найкращою на стримінгу за останній період. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про сюжет стрічки "Неприборканий" та чи варто її дивитись.

Рекомендуємо Мережа не вщухає від коментарів: відгуки глядачів на перші епізоди 2 сезону "Венздей"

Що відомо про серіал "Неприборканий": чи варто його дивитись?

Прем'єра серіалу "Неприборканий" відбулася 17 липня 2025 року, а вже сьогодні стрічка є найпопулярнішою на стримінговій платформі Netflix серед українських кіноглядачів.

Основною перевагою стрічки є те, що вона поєднує кримінал, драму, детектив, трилер. Ба більше, це все можна подивитися всього за декілька вечорів, адже детектив налічує всього 6 епізодів, які можна дуже швидко переглянути.

Головні ролі зіграли Ерік Бана, Сем Нілл, Розмарі Девітт, Лілі Сантьяґо, Вілсон Бетел.

"Неприборканий": дивіться онлайн трейлер серіалу

У центрі сюжету серіалу – жорстоке вбивство, яке стається в національному парку Йосеміті. Спеціальний агент Служби національних парків Ерік починає розслідування, його робота полягає в тому, аби забезпечити дотримання законів на просторах дикої природи. Однак ця справа стає непростою для нього і змушує зануритися в похмурі закутки парку та знову пережити досі не розплутаний клубок загадок та болю, які народилися у його минулому.

Глядачі зазначають, що це класно зроблений детективний мінісеріал. Сюжет – цікавий, розв'язка – неочікувана, персонажі, атмосфера, діалоги, музичний супровід – все супер. А краєвиди – це взагалі окремий кайф! Тому, якщо вам хочеться поринути в особливу кіноісторію, серіал "Неприборканий" стане ідеальним варіантом для перегляду.