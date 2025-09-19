Гостросюжетна історія, яка уже полюбилася багатьом. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо про що сюжет, що відомо про акторський склад та чому варто подивитися цю стрічку.

Що відомо про серіал "Мертві дівчата"?

Прем'єра мінісеріалу "Мертві дівчата" відбулася 10 вересня 2025 року. Це мексиканська стрічка, яка налічує всього шість епізодів, які ви легко зможете подивитися всього за вихідні. Це велика перевага для тих, хто полюбляє короткі гостросюжетні історії.

Дія відбувається в 1960-х роках у Мехіко. В центрі сюжету сестри Баладро, які збудували справжню мережу публічних будинків, що згодом трансформувалася в могутню кримінальну імперію. Вони – жорстокі, безжальні, а стали такими через те, що мусили боротися за владу зі своїми конкурентами.

Сестри були готові на все, аби лише втримати свої позиції. І попри свій жорстокий характер, їх підтримало оточення.

"Мертві дівчата": дивіться онлайн трейлер серіалу

Головні ролі зіграли Пауліна Гайтан, Арселія Рамірес, Едуарда Гуррола, Хуан Карлос Ремоліна, Патрісія Лоранка, Альфонсо Еррера, Хоакін Косіо, Маурісіо Ісаак.

