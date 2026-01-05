У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, акторський склад і ключові переваги цього кінопроєкту.

Рекомендуємо Не зможете відірватись від перегляду: 3 фільми, в яких фігурує рулетка

Що відомо про серіал "Утікай"?

Прем'єра найновішого кримінально-детективного мінісеріалу "Утікай" відбулася 1 січня 2026 року на стримінговій платформі Netflix. Його великою перевагою є те, що серіал налічує всього 8 епізодів, які легко переглянути за один або два вечори.

Зверніть увагу також на 2 цікаві серіали для ідеальних вихідних – за посиланням.

Стрічка вже полюбилася великій кількості глядачів, адже поєднує в собі сімейну трагедію, кримінальний трилер і психологічну драму, від якої неможливо відірватися. Серіал ідеально підійде тим, хто обожнює заплутані історії із секретами минулого.

Герої улюблених фільмів вчать не здаватись та йти до своєї мети, попри все. Вони мотивують випробувати свої сили та досягати бажаного. Відчути перемогу на смак можна також завдяки ліцензійному онлайн-казино Slots City. Тут зручний функціонал, широкий вибір ігор та лояльна система бонусів.





Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті slotscity․ua

Про що сюжет серіалу "Утікай"?

Сюжет розповідає про Саймона Гріна, який усе життя будував своє щасливе майбутнє. Він – успішний бізнесмен, у якого, здавалося б, є все, про що можна мріяти. У Саймона є донька Пейдж, яка з дитинства отримувала все бажане. Через це в дорослішому віці дівчина стає капризною та зарозумілою.

Після однієї з чергових сварок Пейдж тікає з дому, а схвильований батько вирушає на її пошуки. Згодом він випадково бачить доньку в парку, однак вона зовсім не схожа на себе – перебуває в жахливому стані та виглядає як жебрачка. Саймон наполягає, щоб Пейдж поїхала додому, та дівчина знову зникає.

"Утікай": дивіться онлайн трейлер серіалу

Рішуче налаштований знайти доньку, Саймон знову вирушає на пошуки. У процесі цих сімейних драм розкривається велика кількість таємниць минулого, про які більше неможливо мовчати. Чоловік опиняється в епіцентрі розслідування вбивства, а правда, що поступово відкривається, може повністю зруйнувати його родину.

Головні ролі в серіалі зіграли Джеймс Несбітт, Рут Джонс, Альфред Енох, Трейсі Енн Оберман, Інґрід Олівер, Емі Ґледгілл, Аннет Бедленд і Марк Бейзлі.