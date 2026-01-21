Стримінгова платформа Netflix оновила традиційний тижневий рейтинг найпопулярніших серіалів в Україні, тож можна побачити, що українці переглядають найчастіше.

Теж цікаво Новий кримінальний мінісеріал на Netflix, який можна подивитись за один вечір

Які серіали зараз найпопулярніші в Україні?

"Його і її"

Цей мінісеріал вже кілька тижнів активно обговорюють у соцмережах. Його легко можна подивитися за вечір, адже складається лише з 6 епізодів. Головні герої – детектив та журналістка, які досі одружені, але давно не спілкувалися. Зараз вони прагнуть розкрити вбивство, у скоєнні якого підозрюють одне одного.

"Його і її": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сім циферблатів Аґати Крісті"

Цей мінісеріал ви точно проковтнете за вечір, адже він тримає в напрузі з першої хвилини і складається лише з трьох епізодів. Сюжет розгортається навколо вбивства, яке трапляється у розкішному маєтку. Цю таємницю береться розгадати жінка гострого розуму та неабиякої наполегливості – леді Айліна Брент. Чи вдасться жінці подолати всі перешкоди та докопатися до правди?

"Сім циферблатів Аґати Крісті": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Утікай"

Ще один британський мінісеріал, який зараз віруситься в мережі. Саймон Грін шукає свою доньку Пейдж Грін. Так він опиняється в епіцентрі справи про вбивство та натрапляє на таємниці, які можуть назавжди зруйнувати його сім'ю.

"Утікай": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також українці зараз дивляться:

"Дивні дива", 5 сезон;

"Дивні дива", 4 сезон;

"Дивні дива", 3 сезон;

"Дивні дива", 1 сезон;

"Емілі в Парижі", 5 сезон;

"Людина проти немовляти", 1 сезон.

Які українські серіали зараз можна подивитися на Netflix?